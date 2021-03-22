Евросоюз ввел санкции против двух уроженцев Чечни за нарушение прав человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз ввел санкции против двух граждан России - уроженцев Чечни за «пытки и репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества». Об этом в понедельник, 22 марта, говорится в Официальном журнале Евросоюза, в котором были опубликованы соответствующие нормативные акты.

В европейский «черный список» попали заместитель председателя правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов, а также бывший глава полиции города Аргун Аюб Катаев. Им запретили въезд на территорию государств-членов Евросоюза, а их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.

Представители Евросоюза утверждают также, что данные «преследования» касаются представителей ЛГБТ-сообщества и политической оппозиции. Абузайда Висмурадова посчитали «причастным к пыткам и жестокому обращению, произвольным арестам и задержаниям, внесудебным казням».

В общей сложности под новые санкции ЕС попали 11 физических лиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Европейские власти утверждают, что они нарушили права человека, в том числе «преследовали представителей ЛГБТ» в Чечне.