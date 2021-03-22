В Минтруда объяснили, в каких случаях могут отстранить от работы учителя, не привитого от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Отстранять учителей за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя, однако отстранение все-таки возможно, если в регионе России примут постановление о профилактических прививках для отдельных групп граждан по эпидемиологическим показаниям, а преподаватели от такой прививки откажутся. Об этом в понедельник, 22 марта, говорится в ответе заместителя главы российского Минтруда Елены Мухтияровой на соответствующий запрос.

- При наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке по национальному календарю профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава, работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий, - подчеркнула замминистра.

По словам Елены Мухтияровой, отстранить педагогов при отказе от прививки можно только в том случае, если главные санитарный врачи российских регионов или их заместителя наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактической вакцинации для отдельных категорий граждан. Отстранение может действовать «на период эпиднеблагополучия».