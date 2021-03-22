Клинические испытания вакцины «Спутник Лайт» завершены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Клинические исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» завершены. В настоящее время уже подготовлены документы для регистрации препарата. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции.

- Мы завершили клинические исследования по вакцине «Спутник Лайт», и сейчас документы приготовлены для регистрации, - сообщил министр.

Как ранее сообщал московских мэр Сергей Собянин, «Спутник Лайт», разработанный центром имени Гамалеи, призван устранить основной недостаток вакцины «Спутник V» - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации новым препаратом потребуется лишь одна прививка, а иммунитет начнет формироваться спустя неделю после вакцинации.