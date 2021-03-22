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Политика22 марта 2021 16:28

Путин обсудил с главой Евросовета отношения между Россией и ЕС

В ходе телефонного разговора обсудили также возможности использования "Спутник V" в Евросоюзе
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем отношения между Москвой и Брюсселем. Об этом сообщили в Кремле, где уточнили, что беседа состоялась в контексте предстоящего саммита Евросоюза.

Во время беседы российский лидер дал оценку неудовлетворительному состоянию двухсторонних отношений, которые, по его словам, сложились на фоне неконструктивной, а порой конфронтационной линии партнеров. При этом глава государства заявил о готовности восстановить нормальное деполитизированное сотрудничество.

«С учетом предстоящего 25-26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем», - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ЕС, а также ситуацию в Донбассе и Белоруссии.