Россия по итогам полугодия произведет 80 миллионов комплектов «Спутника V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия в первом полугодии 2021 года произведет более 80 миллионов компонентов доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил глава российского Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным.

- В соответствии с планом, в марте этого года должно быть произведено 12,5 миллиона комплектов вакцины, в апреле рассчитываем выйти на 17 миллионов. В дальнейшем мы будет наращивать объемы, чтобы по итогам полугодия наработать свыше 80 миллионов комплектов «Спутника V», - отметил министр.

Денис Мантуров добавил, что российский препарат, разработанный центром имени Гамалеи, в настоящее время выпускают четыре предприятия на семи производственных площадках, основной объем приходится на мощности компаний «Генериум» и «Фармстандарт». Кроме того, РФ заключила соглашения о трансфере технологий по выпуску вакцины от коронавируса с десятью государствами.