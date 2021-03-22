Газопровод "Север-Юг" получит название Пакистанский поток Фото: REUTERS

Россия и Пакистан приняли решение о переименовании газопровода «Север-Юг» в Пакистанский поток. Это следует из протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение между двумя странами.

Как уточняется, российские инвесторы получат в проекте строительства по меньшей мере 26 процентов. В проект войдут «Евразийский трубопроводный консорциум» и Трубная металлургическая компания (ТМК). Контрольным пакетом будет владеть пакистанская сторона.

Пакистан и Россия учредят компанию специального назначения, связанную со строительство «Пакистанского потока».

Решение о строительстве газопровода «Север-Юг» две страны приняли еще в 2015 году, когда был подписан соответствующий договор. Трубопровод должны были сдать полностью еще в 2018 году, однако сроки постоянно сдвигали. Протяженность «Пакистанского потока» составит 1,1 тысяч километров.