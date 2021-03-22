Лавина сошла в Хибинах в Мурманской области: под снегом ищут 15 человек

В Мурманской области сошла лавина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Хибинах Мурманской области сошла лавина, в месте схода могла находиться группа из 15 человек, на месте работают спасатели. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на слова главы Оленегорска Олега Самарского.

- В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели, - сообщил он.

Региональный следственный комитет сообщает, что в районе схода лавины в Мурманской области могут быть пострадавшие, в том числе и несовершеннолетние. По данным следователей, обрушение снежного карниза произошло в районе станции Имандра на необорудованном маршруте. На место ЧП также выдвинулись следователь и криминалисты Следственного комитета.