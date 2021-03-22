В Индии около ста человек пострадали из-за обрушения трибуны. Фото: кадр из видео

Около ста человек пострадали из-за обрушения деревянной трибуны на стадионе в индийском штате Телангана. Инцидент произошел в городе Сурьяпет, сообщил в понедельник, 22 марта, старший офицер местной полиции.

Деревяная трибуна обрушилась во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди – популярной на территории Индии командной игре, которая включает в себя элементы пятнашек и борьбы.

- Во время данного инцидента пострадали около ста человек, при этом сообщения о погибших пока что не поступали, - сообщил старший офицер полиции, чьи слова цитирует издание РИА Новости.

По предварительной информации, на трибуне в момент ее обрушения находились около 1,5 тысячи человек – это намного больше, чем подобная конструкция способна выдержать. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждением, в настоящее время им оказывают помощь.