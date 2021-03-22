Суд арестовал пятерых обвиняемых по делу о взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Басманный суд российской столицы принял решение арестовать до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще четверых обвиняемых по уголовному делу о взятке главе региона. Решение в отношении шестого фигуранта данного дела – бывшего сенатора Бориса Шпигеля – огласят завтра, 23 марта.

- Суд в Москве удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу в отношении Белозерцева и еще четверых обвиняемых по делу. Срок задержания Бориса Шпигеля продлили до 23 марта, - сообщили в суде агентству ТАСС в понедельник, 22 марта.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Басманный суд Москвы заключил Белозерцева под стражу на два месяца по обвинению в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей.

В настоящее время глава российского региона находится в изоляторе в столице. Его задержали 21 марта: при обыске в квартире губернатора правоохранители нашли редкие часы, оружие и 400 миллионов рублей. Губернатору Пензенской области грозит 15 лет лишения свободы.

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