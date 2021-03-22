Глава Twitter продал свой первый твит за 2,9 миллиона долларов

Глава и один из основателей социальной сети Twitter Джека Дорси на аукционе продал свой первый твит за более чем 2,9 миллиона долларов (2 915 835,47). Об этом говорится в сообщении онлайн-аукциона Valuables, где проводились торги.

Обладателем лота в виде виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT) - стал генеральный директор компании Bridge Oracle Хакан Эстави. Тем временем, все продавец миллионного твита отметил, что вырученные средства намерен направить на благотворительность.

Сам твит представляет из себя всего одну фразу - "просто настраиваю свой twttr", которая была опубликована в социальной сети 21 марта 2006 года.