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В мире23 марта 2021 6:37

Госдеп США обвинил Россию в нанесении авиаударов по мирным жителям в Сирии

В Америке считают, якобы в результате обстрела госпиталя несколько человек погибли и еще около десятка пострадали
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Госдеп США обвинил Россию в нанесении авиаударов по мирным жителям в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдепартаменте США заявили, что якобы из-за нанесенных Россией авиаударов в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб пострадали мирные жители.

Американская сторона утверждает, что в результате случившегося, по их данным, при обстреле госпиталя погибли несколько человек, еще около 10 медработников получили ранения.

- США решительно осуждают поступившие накануне сообщения об артиллерийских обстрелах режима Асада и российских авиаударах, в результате которых погибло мирное население в западных Алеппо и Идлибе, - говорится в тексте заявления пресс-секретаря американского ведомства Неда Прайса.

- Это насилие должно прекратиться - мы повторяем наш призыв к общенациональному прекращению огня, - уточняет в своем сообщении американская сторона. В Госдепе добавили, что якобы один из жителей погиб прямо рядом с пограничным переходом с Турцией для поставки гуманитарной помощи.