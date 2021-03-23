Госдеп США обвинил Россию в нанесении авиаударов по мирным жителям в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдепартаменте США заявили, что якобы из-за нанесенных Россией авиаударов в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб пострадали мирные жители.

Американская сторона утверждает, что в результате случившегося, по их данным, при обстреле госпиталя погибли несколько человек, еще около 10 медработников получили ранения.

- США решительно осуждают поступившие накануне сообщения об артиллерийских обстрелах режима Асада и российских авиаударах, в результате которых погибло мирное население в западных Алеппо и Идлибе, - говорится в тексте заявления пресс-секретаря американского ведомства Неда Прайса.

- Это насилие должно прекратиться - мы повторяем наш призыв к общенациональному прекращению огня, - уточняет в своем сообщении американская сторона. В Госдепе добавили, что якобы один из жителей погиб прямо рядом с пограничным переходом с Турцией для поставки гуманитарной помощи.