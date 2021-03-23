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Политика23 марта 2021 13:17

В Кремле объяснили, почему вакцинация Путина пройдёт без камер

Песков сообщил, что президент пока не прошёл вакцинацию от коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (21)Комментарии (21)

Песков заявил, что Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пока не прошёл вакцинацию от коронавируса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вчера, 22 марта, сайт KP.ru сообщал, что Путин решил привиться от коронавируса во вторник, 23 марта.

В Кремле также рассчитывают, что президент пройдёт вакцинацию до конца дня, уточнил Песков. Однако пока у Путина "идёт рабочий график, рабочие встречи".

- Пока ещё нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером он прививку сделает, - ответил журналистам Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.

Пресс-секретарь президента также отметил, что вакцинация должна минимально повлиять на рабочий график президента.

Говоря о съёмке введения вакцины Путину, Песков заявил, что президенту это не нравится. Также глава президентской пресс-службы сообщил, что Кремль не станет называть препарат, которым будет вакцинироваться Путин, чтобы не создавать иллюзию предпочтения одной из российских вакцин.

- Вам придётся верить на слово. Я не могу этого сказать, точно не знаю. Как врач посчитает необходимым, так всё и будет сделано, - заключил Дмитрий Песков.