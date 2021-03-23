Россияне перечислили основные сложности при ведении бизнеса

Предприниматели назвали главные сложности при ведении бизнеса Фото: Shutterstock

Почти половина россиян признались, что условиях для занятия бизнесом их устраивают. Каждый пятый отметил, что доволен абсолютно всем, а вот настроены критически оказались только 6% опрошенных. При этом большая часть недовольных – респонденты из возрастной группы 45-60 лет.

Каждый четвертый респондент во время опроса заявил, что вести дела ему мешают огромное количество отчетности, сложная бухгалтерия и отсутствие помощи от налоговой службы. Еще столько же россиян отметили, что главной проблемой для себя считают монополизацию рынка. А каждый пятый в качестве основной проблемы отметил высокие налоги, передает «Российская газете» со ссылкой на исследование сервиса облачной бухгалтерии «Кнопка».

Самые довольные условиями бизнеса предприниматели проживают на юге России и в Поволжье (80% и 74% соответственно).

А вот бизнесмены на Дальнем Востоке выразили обеспокоенность тем, как сейчас обстоят дела для предпринимателей в регионе. Вариант «Недоволен, все могло быть лучше» выбрали целых 60% респондентов в ДФО. На втором месте по недовольству оказался Северный Кавказ. Здесь условия для развития бизнеса не устраивают чуть больше половины местных жителей, передает «Свободная пресса».

При этом большинство опрошенных заявили, что занимаются бизнесом для самореализации. Такой пункт выбрали две трети опрошенных женщин и 57% мужчин.

Напомним, ранее власти Москвы запустили бесплатный образовательный проект для предпринимателей. Столичная программа стартует 6 апреля, передает Москва 24.