В результате аварийной посадки самолёта под Калугой погибли трое военных

Трое военных погибли в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме под Калугой, сообщил источник ТАСС.

Причину трагедии предстоит установить комисии ВКС России, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве также отметили, что 23 марта во время "плановой подготовки на земле к полёту Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования".

Три члена экипажа погибли из-за травм, которые получили при приземлении с высоты, которой было недостаточно для раскрытия парашютов. При этом один из источников ТАСС сообщил, что один из членов экипажа выжил и доставлен в санитарную часть.