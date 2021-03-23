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Общество23 марта 2021 14:32

Пушкина призвала Генпрокуратуру и ФСИН проверить предложение скопинского маньяка зачать своей жертве ребенка

Депутат Госдумы посчитала высказывание угрозой для жизни жертв преступника
Антон Беспамятных
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Депутат Госдумы попросила проверить предложение скопинского маньяка зачать своей жертве ребенка

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина написала заявление в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить "предложение" скопинского маньяка Виктора Мохова зачать своей жертве ребенка.

По мнению Пушкиной, высказывание может нести прямую угрозу жертвам преступника. Также депутат считает, что Ксения Собчак в погоде за сенсацией нарушила журналистскую этику, записав интервью с маньяком, где, по мнению Пушкиной, попыталась выставить Мохова героем.

- По личному опыту должна сказать, что любое интервью строится на психологическом аспекте взаимоотношений между журналистом и его собеседником. Для кого-то нормально общаться с маньяком. И, возможно, это нормально. Если он сидит в тюрьме. Но на воле делать из него героя аморально, — приводит слова Пушкиной LIFE.

Напомним, в интервью Ксении Собчак Виктор Мохов заметил, что одна из его жертв, с тех пор не заводила детей. С улыбкой маньяк предположил, что ему стоит "опять заняться ею".