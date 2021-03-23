Госдума приняла в первом чтении закон о введении реестра пивоваров в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, направленного на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи на территории страны.

Данный закон предусматривает введение в России реестра производителей такой продукции. Вместе с тем законопроект запрещает ее производство тем организациями, которые в него не включены. Инициатива принадлежит депутату Ильдару Гильмутдинову.

Проект закона также снижает порог допустимой максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для производства такой продукции, при котором не требуется оснащение автоматическими средствами измерения и учета объема выпуска продукции. Данный порог снижается с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год.

- На российском пивоваренном рынке появляются организации, подключенные к системе ЕГАИС, однако на самом деле не производящие продукцию, а являющиеся организациями-однодневками, через которые вводится в оборот пивоваренная продукция, производимая неизвестными производителями по неизвестным адресам, - подчеркнул Ильдар Гильмутдинов.

Напомним, в середине марта он также внес в нижнюю палату проект закона, устанавливающего пошлину за включение в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в размере десяти тысяч рублей, а за внесение изменений в этот реестр – пяти тысяч рублей.