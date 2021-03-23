77% россиян считают справедливыми действия Роскомнадзора по замедлению Twitter

Всероссийский центр изучения общественного мнения 23 марта опубликовал итоги опроса россиян о действиях Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter. Оказалось, что в конфликте между регулятором и социальной сетью симпатии жителей нашей страны склоняются скорее в сторону надзорного ведомства.

О том, что Роскомнадзор замедлил работу Twitter, слышали около 50% опрошенных жителей нашей страны. Примерно 45% респондентов признались, что не знают об этом конфликте или не могут сформулировать свое отношение к нему. При этом действия ведомства одобрили 77% респондентов в этой группе: они считают обвинения Роскомнадзора в адрес социальной сети скорее справедливыми. Мнения, что обвинения являются несправедливыми, придерживаются 23% опрошенных.

У россиян так же спросили о том, какие меры стоит предпринять Роскомнадзору в случае, если Twitter не удалит спорную информацию. За возможную блокировку соцсети в течение месяца высказались 73% опрошенных в этой группе. То, что действия по блокировке являются неоправданными, считают 27%.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик Twitter после отказа социальной сети удалить запрещенный контент. Надзорное ведомство объявило, что замедляет работу Twitter для всех мобильных устройств и для 50% компьютеров. Ограничения в основном затронули графические изображения, видео- и аудиоконтент, содержащие элементы детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информацию о распространении и употреблении наркотиков.

Ранее сегодня Роскомнадзор сообщил, что Twitter после замедления работы начал удалять запрещенный контент. Однако темпы удаления в ведомстве считают «неудовлетворительными». На сегодняшний день социальная сеть удалила только треть запрещенной информации.