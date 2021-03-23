Космический корабль "Союз" назовут в честь Юрия Гагарина

Космический корабль "Союз" назовут в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Фото: roscosmos.ru

Пилотируемый корабль "Союз МС-18", который в апреле 2021 года доставит новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС), назовут в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

- Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-18", проходящий предстартовую подготовку по программе доставки на МКС участников 65-й основной экспедиции, получил собственное название "Ю.А. Гагарин", — цитирует сообщение пресс-службы "Роскосмоса" РИА Новости.

В корпорации рассказали, что имя Гагарина уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя разместят эмблему "Год Гагарина 1961-2021", которая выступит официальным символом юбилея.

Запуск "Союза МС-18" запланирован на 9 апреля. В состав нового экипажа входят россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Ранее в Самаре назвали одну из магистралей города в честь Юрия Гагарина. Ее прежнее название — Черновское шоссе. Местные жители одобрили переименование.