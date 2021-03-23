Telegram привлек более $1 млрд, продав облигации некоторым из крупнейших мировых инвесторов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изобретатель и миллиардер Павел Дуров сообщил о продаже облигаций Telegram некоторым из крупнейших инвестиционных компаний более чем на 1 миллиард долларов.

"Это позволит Telegram продолжать расти во всем мире, придерживаясь своих ценностей и оставаясь независимым. Эти ресурсы также будут подпитывать стратегию монетизации, которую я изложил в декабре", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что восемь лет назад он ставил перед компанией цель стать финансово устойчивым проектом, который будет служить человечеству в течении десятилетий, и сейчас можно смело сказать, что она осуществилась.

"Сегодняшние новости - еще один шаг к этой цели", - резюмировал бизнесмен.