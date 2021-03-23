Регионы России получат 2,7 миллиона доз вакцин до конца марта

В Минздраве рассказали, что к концу марта регионы РФ получат 2,7 миллиона вакцин от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев сообщил, что более 2,7 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции планируется поставить в регионы РФ до конца марта.

- До конца марта планируется поставить в субъекты РФ более 2 700 000 вакцин. При учете распределения вакцин учитывается текущая эпидемиологическая ситуация в каждом регионе, — приводит слова Гриднева РИА Новости.

Он добавил, что сейчас на 10 площадках России производятся вакцины, а по всей стране развернуто более 4,6 тысячи прививочных пунктов. Кроме того, с 20 марта стартовала информационная кампания для популяризации вакцины.

Ранее в РФПИ заявили, что выпустят тесты для определения вида мутации коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев во время заседания координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей.