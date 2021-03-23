Чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон возмутился дракой слонов в казанском цирке. Фото: кадр из видео драки слонов

Британский автогонщик и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон возмутился дракой слонов в казанском цирке и осудил дрессировщиков за жестокое обращение с животными. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Инцидент произошел в Казанском цирке 21 марта: очередное цирковое представление «Шоу слонов и магия цирка» закончилось очень некрасиво и небезопасно. Гвоздь программы – многотонные индийские слонихи устроили между собой драку. К счастью, дрессировщики вовремя отогнали разбуянившихся животных, в результате никто из зрителей не пострадал.

- Каждый день меня возмущает человеческое насилие. Кто-нибудь знает, как мы можем остановить подобные вещи в России?, - написал Льюис Хэмилтон, комментируя драку слонов.

Пилот «Формулы-1» - ярый противник использования животных в цирковых представлениях и в целом поддерживает движение зоозащитников, в том числе не употребляет в пищу продукты животного происхождения.

Кстати, известный дрессировщик Московского цирка Эдгард Запашный крайне негативно отреагировал на возмущения британского автогонщика и его критику в сторону дрессировщиков.

- Мне кажется, что хватит использовать любой повод, чтобы очернить профессию дрессировщика. Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы, - заявил он Запашный в интервью порталу Sport24.