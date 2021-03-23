Российская Госавтоинспекция разъяснила суть изменений в регламенте приема экзаменов на водительские права

1 апреля экзамен в новом формате будут сдавать все, даже те, кто проходил обучение еще по старым правилам Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 1 апреля 2021 года в России вступят в силу новые правила приема экзаменов на водительское удостоверение. В частности, из экзамена будет исключен такой элемент как «площадка».

Во время программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России, полковник полиции Роман Сергеевич Мишуров разъяснил новые нормы и ответил на самые актуальные вопросы слушателей.

Роман Мишуров заявил, что с 1 апреля экзамен в новом формате будут сдавать все, даже те, кто проходил обучение еще по старым правилам. Однако он добавил, что ученики, которые уже успеют до апреля сдать экзамен на площадке, в городе сдавать дополнительные элементы не будет.

«Да, те элементы, которые перекочевали к нам с площадки, конечно же, уже проверяться не будут, поскольку кандидат в водители их уже успешно сдал. И для него в, так сказать, упрощенном варианте будет проходить экзамен городской» - отметил Роман Мишуров.

Для тех же, кто до апреля сдать площадку еще не успеет, а пройдет, к примеру, только теорию, сдавать придется уже новый, единый экзамен.

«У нас будет единый практический экзамен в условиях реального дорожного движения», - подчеркнул полковник полиции.

Комментируя особенности нового экзамена, Роман Мишуров посоветовал не расслабляться, но и не нервничать. Он сообщил, что если начинающий водитель уверен в своих знаниях и навыках вождения, то существенной разницы между старой и новой формой сдачи экзамена, он не почувствует.

«Надо понимать, что в любом случае, экзамен – это определенное событие, и к нему надо готовиться. И если наши кандидаты в водители в себе уверены, они имеют навыки управления автомобилем, как на площадке, так и в условиях городского движения, я думаю, для них, в принципе, без особой разницы, где у них будет проходить экзамен: на площадке или в городе», - отметил эксперт.

На вопрос как именно будет проводиться новый экзамен, полковник полиции ответил, что в нестандартных ситуациях площадка использоваться все-таки будет. К примеру, если на маршруте экзамена возникнет «пробка» или если на городском маршруте невозможно полностью проверить навыки кандидата в водители.

«По большей части, экзамен будет проводиться сразу же в городе, без каких-либо площадок. Если же месторасположение подразделения, экзаменационной зоны не позволяет выполнить часть упражнений в городской среде, то административным регламентом допускается использовать некие площадки с ограниченным движением автотранспорта», - объяснил Роман Мишуров.

Кроме того, начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России сообщил, что в случае если кандидат в водители будет не согласен с результатами экзамена, он всегда сможет опротестовать их. Жалоба может быть подана в бумажном виде или электронном через портал Госуслуг либо официальный сайт Госавтоинспекции. В этом случае будет поднята видеозапись с экзамена, и соответствующая комиссия вместе с самим кандидатом рассмотрит каждый индивидуальный случай.

«Будут приглашаться кандидаты в водители, с ними записи будут не просто просматриваться, они будут разбираться. Если в данном случае кандидат окажется прав, а действия нашего экзаменатора будут признаны неправомерными, то результат экзамена будет аннулирован», - пояснил Роман Мишуров.

Еще одним нововведением станет возможность размещения в машине во время экзамена стороннего наблюдателя. При этом полковник полиции подчеркнул, что это может быть не любой человек, который захочет поддержать во время экзамена кандидата, а только человек, допущенный регламентом.

«Представители автошкол, в том числе, кандидаты в водители, которые ожидают очереди в процессе сдачи экзаменов. Также это могут быть сотрудники полиции или иных служб», - перечислил Роман Мишуров.

При этом он подчеркнул, что все эти наблюдатели смогут пребывать в машине во время сдачи экзамена только при условии, что кандидат против их присутствия ничего не имеет.

Отдельно Роман Мишуров затронул тему экзаменов не в Госавтоинспекции, а в автошколе. Он сообщил, что все автошколы по-прежнему будут обязаны обучать учеников на закрытых площадках, а вот в каком формате проводить экзамен, каждая школа решит по своему усмотрению, поскольку на образовательные организации новый регламент распространяться не будет.

«Автошкола сама будет решать на выпускном экзамене проверять ли, допустим, ту же площадку, которая в обязательном порядке у нее есть, либо сразу переместить экзамен в город и, скажем так, некое подобие экзамена Госавтоинспекции у себя запустить», - пояснил полковник полиции.

В качестве напутствия всем начинающим водителям Роман Мишуров посоветовал оттачивать свои навыки, лучше изучать теорию и не бояться экзаменов.