На Украине спустя два дня после вакцинации AstraZeneca умерла военная

На Украине в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса умерла военная, которой был введен препарат. Об этом инциденте 22 марта сообщило командование медицинских сил ВС Украины.

- В Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту <...> Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что 23 февраля на Украину прибыл самолет из Индии, который доставил в Киев 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca против covid-19. Уже на следующий день власти объявили о старте вакцинации населения.