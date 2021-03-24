Михаил Дегтярев: «Будем возрождать в крае систему пересадки органов»

По оценке академика, в Хабаровском крае есть хорошие врачи-трансплантологи. Фото: Александр Янышев

Академик РАН, главный трансплантолог страны Сергей Готье прибыл в Хабаровск 24 марта. Встреча с врио губернатора Хабаровского края состоялась незамедлительно. Михаил Дегтярев сразу обозначил круг проблем, стоящих перед краевой медициной в области пересадки органов.

- Около 400 человек сегодня состоят на болезненной процедуре гемодиализа. Каждый год прибавляется еще 50 пациентов. Существует даже ассоциация больных хронической почечной недостаточностью. Гемодиализ не дает излечения, только временно убирает симптомы. Необходимо возрождать систему пересадки органов, почек в первую очередь. Правительство края готово к этому. Но необходимо ваше личное кураторство. Нужны консультации «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова», которым руководите вы, - отметил Михаил Дегтярев.

Сергей Готье ответил, что знаком с нездоровой ситуацией с трансплантацией почки, которая сложилась еще в 2001 году. Тогда отделение хронического гемодиализа и алотрансплантации трупной почки на базе Хабаровской краевой клинической больницы №1 потеряло почти всех специалистов высокого уровня и операции по пересадке органа практически прекратило. Однако сегодня ситуация может кардинально поменяться в лучшую сторону.

- Замечательно, что вы обратили пристальное внимание на эту проблему. В ваших силах начать ее решать. Тем более что Хабаровский край в этом направлении имеет преимущества. У вас есть врачи, которые знают, что такое трансплантация. Многие из них прошли обучение в нашем центре, практиковались, наработали определенную квалификацию. Теперь дело за малым. Необходимо получить соответствующую лицензию и оснастить клиники необходимым современным оборудованием. И начать операции. Опыт придет быстро. Я бы советовал хабаровским хирургам начать с трансплантации родственной почки – меньше вероятность отторжения органа, - сказал академик Сергей Готье.

Также выдающийся хирург посоветовал параллельно поэтапно, но очень энергично развивать службу донорства органов. Это позволит выйти на показатель не меньше 50 трансплантаций почек в год. Михаил Дегтярев заверил, что шаги в этом направлении уже делаются, и родственную пересадку почки планируется провести уже этим летом.

Врио губернатора также отметил, что трансплантация почки дает абсолютно другое качество жизни больному. Ему больше не требуется гемодиализ, то есть раз в три дня ему не нужно на несколько часов ложиться под аппарат. Сергей Готье подчеркнул, что помимо прочего трансплантация почки имеет еще и положительный экономический эффект: заместительная терапия на искусственной почке обходится казне около 2 млн рублей в год, а наблюдение после пересадки – в 300 тысяч.

Михаил Дегтярев и Сергей Готье пришли к договоренности об оказании «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова» консультативной и практической помощи хабаровским врачам.