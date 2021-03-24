Жозеп Боррель назвал Россию опасным соседом, но призвал сохранить каналы связи

Жозеп Боррель прибыл в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Борель назвал Россию "опасным соседом", но подчеркнул важность сохранения каналов связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес.

Напомним, Боррель прибыл в среду на второй день заседания Совета НАТО в штаб-квартире Организации в Брюсселе. В этот день совещались министры иностранных дел европейских стран. На заседании поднимался в том числе вопрос отношений НАТО с Россией.

- Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия – это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России, - заявил Боррель.