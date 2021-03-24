Минэнерго РФ: отсоединение Украины от единой энергосистемы никак не отразится на России

В России оценили риски отсоединения Украины от единой энергосистемы Фото: Евгения ГУСЕВА

Планы Украины отсоединиться от единой энергосистемы с Республикой Беларусь и Россией никак не отразится на РФ, заявил российский замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Ранее министр энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что страна должна отсоединиться от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией, чтобы объединиться с европейской.

- На нас это никак не отразится, — цитирует комментарий Грабчака на это заявление РИА Новости.

Напомним, что в апреле 2020 года Украина приостановила импорт электроэнергии из РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако в феврале 2021 года поставки были возобновлены.

В начале марта текущего года украинский министр энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина отсоединится от единой энергосистемы в 2022 году. Отмечается, что присоединение к ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии) обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине.