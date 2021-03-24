Финансист объяснила, почему опасно брать микрокредиты

Эксперт рассказала об опасности микрозаймов Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ситуаций, при которых заемщик без существенных рисков для себя может обратиться в микрокредитную организацию, попросту не существует. Об этом сообщила эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева. Она объяснила, что такие организации завлекают людей, у которых нет времени ждать одобрения заявки по кредиту от обычного банка.

«Сегодня банки принимают решение о выдаче кредита почти мгновенно, обращаться в МФО невыгодно, стоимость займа «до получки» гораздо выше стоимости потребкредита в любом банке», - цитирует Култышеву NEWS.Ru.

Эксперта отметила, что важно всегда помнить, что кредитная ставка, равная, к примеру, 1% в день, в годовом выражении составит 365%.

«365% годовых — это невероятно высокая стоимость кредита, умножьте сумму кредита на эти проценты и подумайте ещё раз, стоит ли оно того?», - добавила финансист.

Култышева отметила, что если банк отказал человеку в кредите, то взять микрозайм все же можно, но только при условии, что человек уверен, что сможет вернуть необходимую сумму через несколько дней, иначе можно легко погрязнуть в крупных долгах.

Напомним, ранее в Национальном бюро кредитных историй сообщили, что за год число просроченный потребительских кредитов в России выросло на 5,7%, передают «Известия».