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Коронавирус Covid-1924 марта 2021 15:46

Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от коронавируса

У спикера Совфеда выявили большое количество антител к COVID-19
Антон Беспамятных
Комментарии (3)Комментарии (3)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции.

Она сообщила, что с первого дня появления вакцины дала слово сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких. Однако три дня назад тест показал большое количество антител к коронавирусу в организме Матвиенко.

- Врачи сказали, что с таким количеством прививка не рекомендуется и не нужна. Но я буду регулярно с периодичностью раз три месяца сдавать этот анализ, и если число антител уже не будет достаточным для наличия иммунитета, я, безусловно, незамедлительно сделаю прививку, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что о выбранной президентом вакцине знают только сам Владимир Путин и его врач.

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