Мишустин прибыл в Афины на празднование 200-летия греческой революции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 24 марта, прибыл в Афины с двухдневным рабочим визитом по случаю 200-летия Греческой национально-освободительной революции.

Помимо участия в торжественных мероприятиях, у премьер-министра запланированы также переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Представители двух государств обсудят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях.

Эта поездка Мишустина стала для него первой в качестве главы кабмина РФ за пределы постсоветского пространства.

Ранее стало известно, что в честь юбилейной даты в Афинах самолёт сделал несколько петель и написал в небе число "200".

Напомним, что вооружённая борьба Греции за независимость от Османской империи началась в 1821 году и завершилась в 1829 году. Греки стали первым из народов, покорённых Османской империей, кто обрёл независимость.