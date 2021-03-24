Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет возрастные ограничения для государственных служащих, руководителей высшей группы должностей, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Соответствующие нормативный акт опубликовали в среду, 24 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает возможность продления срока федеральной гражданской службы после достижения сотрудниками возраста 70 лет с их согласия.

В соответствии с законом, который действовал ранее, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составлял 65 лет. Срок службы мог быть продлен до 70 лет только для государственных служащих, которые замещают должности категории «руководители высшей группы должностей».

В сопроводительном письме к закону отмечается, что в некоторых случаях есть необходимость продления срок государственной службы самым опытным и высококвалифицированным чиновникам, даже если их возраст уже выше 70 лет.