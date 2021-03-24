В 2022 году в России появится полноценный аналог Zoom Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уж в следующем году в России появится свой аналог Zoom. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

- Сейчас в порядке эксперимента, который правительство проводит, платформа создана и запускается в пилотных регионах. У нас есть надежда, что, если не к концу этого, то к концу следующего года мы будем иметь полноценный аналог Zoom, - сказал он на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Шадаев отметил, что платформа будет абсолютно бесплатной для школ и вузов. Кроме того, она соответствует всем необходимым требованиям, в том числе и в плане сохранности данных.

Напомним, в декабре прошлого года министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в скором времени в России появится свой сервис для обучения школьников. Он получил название "Сферум". Платформу уже начали тестировать в 15 регионах.