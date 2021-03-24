Косачев: НАТО — главный оплот опасности для мира

Константин Косачев назвал НАТО главным оплотом опасности для мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что НАТО является главным оплотом опасности для мира.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подвел итоги прошедшего в Брюсселе двухдневного заседания Совета глав МИД военного блока. Он объявил, что политика России является главной угрозой для альянса.

Константин Косачев заявил, что НАТО вместо переговоров с российским правительством о контроле над вооружением предпочитает "пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны".

- И именно расширение военного могущества этого блока стало главной, а может и единственной причиной всех конфликтных ситуаций в Евразии после окончания холодной войны, — приводит слова Косачева РИА Новости.

По мнению парламентария, альянс заявляет о "российской агрессии", чтобы "доить" американских и европейских налогоплательщиков и обеспечивать военное превосходство во всем мире.

- НАТО по-прежнему – главный оплот опасности для мира, — подытожил вице-спикер.