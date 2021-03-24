Госдума приняла закон о налоговом вычете с расходов россиян за фитнес и спорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла правительственный закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги.

Данный документ, принятый нижней палатой в среду, 24 марта, дополняет состав налоговых вычетов с расходов россиян вычетом в сумме, уплаченной плательщиком НДФЛ за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями услуги. Суть законопроекта - россиянам будут возвращать проценты от денег, потраченных на занятия спортом и фитнесом.

Во втором чтении Государственная дума приняла поправку в данный проект закона, в соответствии с которой получить такой налоговый вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Вернуть возможно будет 13 процентов от расходов на спорт на максимальную сумму в 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета при этом составит 15,6 тысячи рублей.

В пояснительной записке к закону говорится, что его принятие будет способствовать сохранению и укреплению здоровья жителей России.