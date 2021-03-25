Сборная России стартовала в отборе ЧМ-2022 матчем против Мальты. Фото: REUTERS

На Мальте в городе Та-Кали сборная России провела свой первый матч в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла хорошо для нас, команда Станислава Черчесова добилась победы "на классе" над более слабым соперником со счетом 3:1.

Голами в составе сборной России отметились Артем Дзюба (23), Марио Фернандес (35) и Александр Соболев (89). Мальтийская команда на 56-й минуте поединка забила ответный гол в ворота россиян - отличился Джозеф Мбонг.

Отметим, что Дзюба, забив в этой игре, вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю сборной России. У него 27 голов, а выше - Александр Кержаков (30).

Следующая игра у сборной России - 27 марта на своем поле против команды Словении. И затем 30 марта предстоит вновь поездка на выездную встречу - предстоит матч отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Словакии. На этом матчи национальной команды завершатся вплоть до конца весны, когда предстоят контрольные матчи перед Евро-2020.