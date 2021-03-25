40% россиян планируют продать свой автомобиль в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России более 40% граждан, имеющих собственный автомобиль, намерены продать его в 2021 году.

- По результатам опроса 42% россиян планируют продать свой автомобиль в этом году, говорится в исследовании сервиса "СберАвто".

Аналитики добавили, что остальные 58% опрошенных признались, что пока либо не планируют продажу, либо не определились с планами.

Отмечается, что сервис проводил исследование среди автомобилистов в марте 2021 года. Всего в нем приняли участие 1375 человек, пишут РИА Новости.