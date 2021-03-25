Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Фото: Телеграм-канал Роскосмоса

25 марта 2021 года с космодрома Восточный состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

- С космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и новой партией из 36 спутников связи OneWeb на борту, - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что после успешного отделения головной части разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение новых аппаратов на целевую орбиту.

В течение следующих 3,5 часов спутники будут последовательно отделяться небольшими группами от российского "разгонника".