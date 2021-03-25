Более трети россиян на удаленке хотят вернуться в офис

Более 30% россиян, вынужденных работать на данный момент на удаленке, готовы вернуться в офисы.

- 37% сотрудников российских компаний, которые продолжают работать дистанционно из-за пандемии, хотели бы вернуться в офис частично (на несколько дней) или полностью, - выяснили авторы опроса онлайн-рекрутинга hh.ru и компании WeWork.

При этом отмечается, что большая часть из тех, кто готов проводить рабочее время в офисе, хотели бы проводить в офисе два-три дня в неделю (73%), а вот приходить в офис четыре-пять дней в неделю хочет каждый пятый сотрудник, уточняет ТАСС.