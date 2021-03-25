Лавров: Южная Корея и Россия постараются организовать визит Путина в Сеул

Сеул и Москва приложат усилия для скорейшего проведения визита Путина в Южную Корею Фото: REUTERS

Власти России и Южной Кореи приложат максимум усилий для скорейшего проведения визита в республику президента России Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён.

- Мы договорились прилагать совместные усилия для скорейшей организации визита президента Путина в Республику Корея, как только стабилизируется ситуация с COVID-19, - сообщил Чон Ый Ён во время совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел России рассказал, что во время встречи с южнокорейским коллегой обе стороны подтвердили настрой на дальнейшее расширение и активизацию контактов, в том числе и контактов глав обоих государств и правительств.

- Наши партнеры подтвердил переданное в прошлом году президенту Путину приглашение посетить Сеул с визитом. Условились, что как только позволит эпидемическая обстановка, мы вернемся к этому вопросу, - заявил Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что на встрече глав МИД России и Южной Кореи Лавров призвал Сеул и Пхеньян отказаться от гонки вооружений и заявил, что Москва с Сеулом остаются приверженными скорейшему восстановлению переговоров двух сторон.