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Происшествия25 марта 2021 9:52

В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году

При атаке в Чечне тогда погибли 84 российских военных
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в 200 году в нападении на псковских десантников в Чечне. Тогда погибли 84 военных. О задержании бывшего члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба сообщили в ФСБ и Следственном комитете.

В сообщении на сайте СК также сказано, что управление по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжает расследование уголовного дела о вооружённом нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Также отмечается, что 29 февраля 2000 года вооружённая банда Басаева и Хаттаба напала на военных в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Помимо 84 убитых десантников, ещё четверо были ранены.

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