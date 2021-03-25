В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году

В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в 200 году в нападении на псковских десантников в Чечне. Тогда погибли 84 военных. О задержании бывшего члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба сообщили в ФСБ и Следственном комитете.

В сообщении на сайте СК также сказано, что управление по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжает расследование уголовного дела о вооружённом нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Также отмечается, что 29 февраля 2000 года вооружённая банда Басаева и Хаттаба напала на военных в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Помимо 84 убитых десантников, ещё четверо были ранены.