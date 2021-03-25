Bloomberg сообщил о резком росте импорта российской нефти в США

США в 2020 году импортировали из России самый большой объем нефти и нефтепродуктов с 2011 года Фото: REUTERS

За последние 10 лет Россия значительно нарастила объёмы экспорта нефти и нефтепродуктов в США, сообщает Bloomberg. В 2020 году российская нефть занимала уже 7% импортного рынка США.

Нефть и нефтепродукты из России в течение последних лет составляли менее 0,5% среди импорта США, но за последнее десятилетие поставки от России резко выросли и достигли рекордных 7%. Суточный показатель достиг 538 тысяч баррелей и обогнал поставки Саудовской Аравии, которая поставляет 522 тысяч баррелей в сутки.

В данных управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США отмечается, что объёмы поставок из России в 2020 году самыми большими с 2011 года. Тогда показатель достигал 624 тысяч баррелей в сутки.