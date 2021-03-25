Американский истребитель F-35B выстрелил в себя из пушки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский истребитель короткого взлета и посадки F-35B случайно выстрелил в себя из артиллерийской установки.

Как передает портал The Drive, истребитель морской пехоты Соединенных Штатов выстрелил в себя из 25-мм пушки. После разрыва снаряда была повреждена нижняя часть фезюляжа воздушного судна, но, к счастью, в результате происшествия пилот не пострадал и ему удалось посадить самолет на базу.

Центр морской безопасности США классифицировал аварию как несчастный случай класса А, что является самым высоким уровнем в шкале чрезвычайных происшествий вооруженных сил США. Такое присваивается в случае полной потери самолета, гибели одного или нескольких человек, причинения материального ущерба на сумму не менее 2,5 миллиона долларов, а также если в результате ранений и травм пострадавшие стали инвалидами.

Инцидент произошел в Аризоне еще 12 марта 2021 года, однако известно о нем стало только недавно.

Детали аварии неясны. Известно лишь, что в момент выстрела взорвался «трассирующий полубронебойный осколочно-фугасный зажигательный снаряд» PGU-32 / B SAPHEI-T.