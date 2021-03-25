Вакцина "КовиВак" вышла в гражданский оборот Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак», производства Центра имени Чумакова, вышла в гражданский оборот. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, отметив, что в ближайшие дни препарат поступит в российские регионы.

В четверг, 25 марта, министр образования осмотрел производственные корпуса Центра Чумакова и лично запустил упаковку первой партии ампул препарата с маркировкой 0001 в производство.

«В Год науки и технологий особенно ценно давать старт производству вакцины "КовиВак". Не в теории, а на практике демонстрировать потенциал и силу российской науки», - заявил глава ведомства, отметив, что необходимо помнить о том, что за созданием препарата стоит труд «сотен работников Центра, десятки бессонных ночей, сотни опытов и исследований. И колоссальная ответственность за результат».

Напомним, на сегодняшний день в России существуют три разработанные российскими учеными вакцины от коронавируса, запущенный в гражданский оборот, среди них вакцина центра имени Гамалеи «Спутник V», «ЭпиВакКорона», разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора и «КовиВак» Центра имени Чумакова.