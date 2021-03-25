"Бессмертный полк" в 2021 году готовят в очном и онлайн-форматах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Акцию «Бессмертный полк» в текущем году готовят как в живом, так и в онлайн-формате. Об этом сообщил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, уточнив, что окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае этого года.

«Как бы ни сложилась обстановка - позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу», - сказал он в медиа-центре МИА «Россия сегодня», отметив, что центральный штаб движения и его региональные отделения уже больше месяца готовятся в полную силу.

Напомним, в прошлом году ставшее уже традиционным шествие под названием «Бессмертный полк», которое всегда проходило по улицам российских городов, не состоялось из-за пандемии коронавируса. Организаторы акции были вынуждены перевести мероприятие в онлайн-формат. Трансляцию на сайтах «Бессмертного полка», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».