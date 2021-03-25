Минобороны РФ: на 9 мая 2021 года запланированы более 50 парадов

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- Три военных парада и свыше пятидесяти торжественных прохождений войск пройдет в границах ответственности Центрального военного округа в регионах Урала, Сибири, Поволжья, а также на военных базах в Киргизии и Таджикистане, - сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Представитель Минобороны добавил, что военные парады пройдут также в Екатеринбурге, Самаре и в Новосибирске. А наиболее масштабные торжественные шествия войск спланированы в Абакане, Казани, Кызыле, Омске, Оренбурге, Пензе, Тюмени и Ульяновске.

Лапин также отметил, что непосредственно к военным парадам планируется привлечь более 6 тысяч человек из них около 3,5 тысяч от Министерства обороны России, более 200 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что торжественные мероприятия также пройдут на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных праздновании 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, только в ЦВО примут участие более 50 тысяч человек.