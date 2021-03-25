Минпромторг РФ выступил против госрегулирования цен на продукты питания Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство промышленности и торговли России выступило против государственного регулирования цен на продукты питания в стране. Об этом сообщил заместитель главы ведомства, статс-секретарь Виктор Евтухов.

«Соглашения свою роль выполнили, но на будущее хочу сказать, что наше министерство против государственного регулирования цен, это точно», - заявил замминистра в ходе отраслевого бизнес-форума по управлению ассортиментом FMCG Cutman Russia 2021 в четверг, 25 марта.

Напомним, в начале марта Евтухов сообщил, что в стране не будет дефицита продуктов питания, а рост цен на них останется в пределах прогнозной инфляции. Однако замминистра отметил, что для отдельных товаров существуют факторы, которые могут приводить к подорожанию.

Накануне, Евтухов сообщил, что мировая конъюнктура на данный момент не способствует снижению цен на сахар и масло, поэтому ведомство планирует вернуться к рыночному регулированию цен на эти продукты.