Кремль: у Путина нет побочных эффектов после вакцинации от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин хорошо перенес прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, и никаких побочных эффектов у него нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», - сообщил представитель Кремля в ходе брифинга в четверг, 25 марта.

Напомни, как писал сайт kp.ru, президент России привился от коронавирусной инфекции привился в минувший вторник, 23 марта, как и обещал днем ранее во время совещания с разработчиками вакцин. После прививки глава государства чувствовал себя хорошо, более того – на следующий день у российского лидера прошел полноценный рабочий день.

Каким именно российским препаратом привили Путина знает только сам глава государства и его врач.