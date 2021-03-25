В Германии рассказали о разочаровании немецкого правительства в Байдене Фото: REUTERS

Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений Берлина и Вашингтона при новом американском президенте Джо Байдене не оправдались.

Как пишет немецкая газета Der Tagesspiegel, в Германии ожидали возвращение к «партнёрскому сотрудничеству» с США, однако все выводы были сделаны после первой личной встречи американского госсекретаря Энтони Блинкена с немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

«Надежды федерального правительства не оправдались», - говорится в статье немецкого издания.

Как отмечается в публикации, еще до официальной встречи американцы удивили несогласованным предложением о будущем Афганистана, перечеркнув все прежние планы, после чего госсекретарь США потребовал от Берлина остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заговорив о введении новых санкций.

Издание отмечает, что подобное заявление Блинкена о трубопроводе помешало планам немецкого правительства «тактично» обсудить данный вопрос.

«Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США», - указали в издании.

Напомним, Блинкен предупредил Мааса о намерении США ввести санкции, если «Северный поток – 2» будет достроен или сертифицирован. В Германии, в свою очередь, отметили, что позиция Берлина относительного данного газопровода остается неизменной. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сказал, что ФРГ отвергает экстерриториальные ограничения.