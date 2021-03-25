Глава Минпросвещения надеется на проведение выпускных в традиционном формате в 2021 году

В Минпросвещения надеются провести выпускные вечера в 2021 году традиционно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускные вечера для школьников летом 2021 года пройдут в традиционном очном формате. При этом он отметил, что решение в любом случае будет приниматься с учётом эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

- Для нас на первом месте здоровье выпускников, их родителей и учителей, - добавил глава Минпросвещения в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр также отметил, что только единицы школьников остаются на дистанционном формате обучения, а почти все российские школы учатся в очном формате.

- Мы ведём мониторинг и видим, что сегодня школы максимально соблюдают санитарные меры безопасности, каких-то серьёзных опасений, вспышек на сегодняшний момент нет, - добавил Кравцов.

Ранее сайт KP.ru публиковал фотографии с традиционного выпускного для школьников в Парке Горького, а также рассказывал о том, как прошёл праздничный концерт для 11-классников в Москве.