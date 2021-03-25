СБУ провела обыски в офисах Виктора Медведчука

СБУ и представители Офиса генпрокурора провели обыски в офисе Виктора Медведчука. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СБУ и представители Офиса генпрокурора провели обыски в офисе Виктора Медведчука, являющегося лидером общественной организации «Украинский выбор — Право народа».

«Они обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечено, что в отношении представителей «Украинского выбора» продолжается досудебное расследование по теме их причастности к крымскому референдуму 2014 года.

Также участникам движения планируют предъявить обвинения по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 111 (государственная измена), сообщает «24 канал» со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности Украины считает, что участники общественного движения участвовали в организации крымского референдума став его «незаконными» представителями, а также приняли участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Следственные действия ведут в рамках дела по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.