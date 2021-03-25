В Великобритании разбился реактивный самолет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 25 марта, реактивный учебно-тренировочный самолет Военно-морских сил Великобритании Hawk T1 разбился на полуострове Корнуолл на юго-западе Англии. В результате происшествие жертв нет - оба члена экипажа катапультировались. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

«Двое пилотов, катапультировавшихся из истребителя Hawk 736-й эскадрильи королевских ВМС после вылета с авиабазы Калдроуз, были осмотрены медиками», - сообщили в военном ведомстве

Незадолго до крушения летчики подали сигнал бедствия. Как передают СМИ, пилоты получили незначительные травмы. По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

Свидетели крушения сообщили, что самолет пролетел низко над жилыми домами. «Раздался треск, когда пилоты катапультировались. Самолет повернул налево и разбился на соседнем поле», - приводит The Sun словам одного из очевидцев.

Разбившийся самолет Hawk T1 является британским реактивным дозвуковым учебно-тренировочным самолётом и лёгким штурмовиком. Такие воздушные судна состоят на вооружении у Великобритании в качестве учебно-тренировочного самолета с 1976 года.